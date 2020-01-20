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СНГ 20.01.2020 19:15

Правительство Узбекистана ушло в отставку в связи с избранием нового парламента

Правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом) страны, сообщила в понедельник пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.

"В соответствии с со статьей 98 конституции Республики Узбекистан кабинет министров Республики Узбекистан обратился к новоизбранному Олий Мажлису с заявлением о сложении полномочий, законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что согласно конституции, правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента страны.

Парламент страны рассмотрит кандидатуру нового премьера в ходе совместного заседания обеих палат, которое пройдет 21 января, отметил в пресс-службе нижней палаты парламента.

Выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года (повторные выборы).

В соответствии с конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте.

Ранее сообщалось, что УзЛиДеП вновь выдвинула Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года, на пост премьер-министра.

Как сообщалось, к выборам были допущены пять политических партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), Социал-демократическая партия "Адолат" (Справедливость), Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия.

Двухпалатный парламент образован в Узбекистане в 2005 году. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году. В Законодательной палате на постоянной основе в течение пяти лет работают 150 депутатов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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