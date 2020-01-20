Правительство Узбекистана ушло в отставку в связи с избранием нового парламента

Правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом) страны, сообщила в понедельник пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.

"В соответствии с со статьей 98 конституции Республики Узбекистан кабинет министров Республики Узбекистан обратился к новоизбранному Олий Мажлису с заявлением о сложении полномочий, законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что согласно конституции, правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента страны.

Парламент страны рассмотрит кандидатуру нового премьера в ходе совместного заседания обеих палат, которое пройдет 21 января, отметил в пресс-службе нижней палаты парламента.

Выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года (повторные выборы).

В соответствии с конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте.

Ранее сообщалось, что УзЛиДеП вновь выдвинула Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года, на пост премьер-министра.

Как сообщалось, к выборам были допущены пять политических партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), Социал-демократическая партия "Адолат" (Справедливость), Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия.

Двухпалатный парламент образован в Узбекистане в 2005 году. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году. В Законодательной палате на постоянной основе в течение пяти лет работают 150 депутатов.