Правительство Узбекистана ушло в отставку в связи с избранием нового парламента

Правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом) страны, сообщила в понедельник пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.
"В соответствии с со статьей 98 конституции Республики Узбекистан кабинет министров Республики Узбекистан обратился к новоизбранному Олий Мажлису с заявлением о сложении полномочий, законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла соответствующее постановление", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что согласно конституции, правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента страны.
Парламент страны рассмотрит кандидатуру нового премьера в ходе совместного заседания обеих палат, которое пройдет 21 января, отметил в пресс-службе нижней палаты парламента.
Выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года (повторные выборы).
В соответствии с конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте.
Ранее сообщалось, что УзЛиДеП вновь выдвинула Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года, на пост премьер-министра.
Как сообщалось, к выборам были допущены пять политических партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), Социал-демократическая партия "Адолат" (Справедливость), Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия.
Двухпалатный парламент образован в Узбекистане в 2005 году. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году. В Законодательной палате на постоянной основе в течение пяти лет работают 150 депутатов.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Вопрос введения в Ливию международных сил, о чем говорит Сарадж, нужно решать консенсусом - МИД РФ
Малазийская Petronas заключила соглашение о поставках 1,5 млн т СПГ/год на китайский терминал Shenergy
Сняты аресты активов Газпрома по искам Нафтогаза в Британии, Люксембурге, Нидерландах
Капитализация Apple может достичь $2 трлн к концу 2021г - аналитики
Число международных туристических поездок в 2019 году достигло 1,5 млрд
Туристов на Балеарских островах будут штрафовать на 60 тыс. евро за прыжки с балконов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе