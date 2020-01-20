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ТЭК 20.01.2020 19:50

Блокада нефтепроводов силами Хафтара может ввергнуть Ливию в катастрофу - Сарадж

Ливия окажется в "катастрофической ситуации" в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов, заявил в понедельник глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж.

По данным телеканала TRT, Сарадж выразил надежду на то, что иностранные государства окажут давление на Хафтара, чтобы во избежание усугубления ситуации в стране работа нефтяных портов была как можно скорее возобновлена.

Глава ПНС подчеркнул, что более не намерен вести диалог с Хафтаром, однако в то же время отметил, что уважает усилия стран-участниц берлинской конференции по прекращению огня в Ливии.

В последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation (NOC) была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.

В частности, сторонники ЛНА недовольны деятельностью NOC и тем, как компания, базирующаяся в Триполи, распределяет доходы между признанным ООН правительством и ЛНА.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПРЕМЬЕР, НЕФТЕДОБЫЧА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]