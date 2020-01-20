Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 20.01.2020 19:33

Туристов на Балеарских островах будут штрафовать на 60 тыс. евро за прыжки с балконов

Туристам на Балеарских островах в Испании запретили прыгать в бассейны с балконов отелей под угрозой выселения и штрафа в 60 тысяч евро, сообщает Euronews.

"Власти Балеарских островов – Ибицы, Майорки и Менорки – решили положить конец "пьяному туризму", введя ряд жестких мер. В наиболее популярных у туристов местах прекратят "счастливые часы" с бесплатными напитками и безлимитную продажу алкоголя. Будут запрещены катера с вечеринками (party boats) и туры по барам. В магазинах прекратят продажу спиртного после 21:30", — пишет портал.

За нарушение запретов владельцы заведений будут оштрафованы на сумму от тысячи до 600 тысяч евро.

Отныне серьезные наказания грозят и постояльцам отелей, которые захотят перебраться с балкона на балкон или прыгнуть с балкона в бассейн. Путешественников в этом случае будут выселять, им также грозит штраф до 60 тысяч евро.

"Меры были приняты после ряда несчастных случаев, когда туристы в состоянии опьянения падали с балконов отелей и погибали. За пять лет по этой причине пострадали 40 туристов, 28 из них – англичане", — отмечает портал. В прошлом году в отеле Eden Roc в Магалуфе в результате падения с высоты погибло трое британцев, еще один пострадал.

Балеарские острова – одно из самых популярных туристических направлений в Испании, особенно среди молодежи. В 2018 году их посетили 13,8 млн туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ОТЕЛИ, БАЛКОНИНГ, ШТРАФЫ


Похожие новости


В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]