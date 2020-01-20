Туристов на Балеарских островах будут штрафовать на 60 тыс. евро за прыжки с балконов

Туристам на Балеарских островах в Испании запретили прыгать в бассейны с балконов отелей под угрозой выселения и штрафа в 60 тысяч евро, сообщает Euronews.
"Власти Балеарских островов – Ибицы, Майорки и Менорки – решили положить конец "пьяному туризму", введя ряд жестких мер. В наиболее популярных у туристов местах прекратят "счастливые часы" с бесплатными напитками и безлимитную продажу алкоголя. Будут запрещены катера с вечеринками (party boats) и туры по барам. В магазинах прекратят продажу спиртного после 21:30", — пишет портал.
За нарушение запретов владельцы заведений будут оштрафованы на сумму от тысячи до 600 тысяч евро.
Отныне серьезные наказания грозят и постояльцам отелей, которые захотят перебраться с балкона на балкон или прыгнуть с балкона в бассейн. Путешественников в этом случае будут выселять, им также грозит штраф до 60 тысяч евро.
"Меры были приняты после ряда несчастных случаев, когда туристы в состоянии опьянения падали с балконов отелей и погибали. За пять лет по этой причине пострадали 40 туристов, 28 из них – англичане", — отмечает портал. В прошлом году в отеле Eden Roc в Магалуфе в результате падения с высоты погибло трое британцев, еще один пострадал.
Балеарские острова – одно из самых популярных туристических направлений в Испании, особенно среди молодежи. В 2018 году их посетили 13,8 млн туристов.
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