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Бизнес и законодательство 20.01.2020 20:48

Безопасность форума в Давосе в 2020 году обойдется в $46,5 млн

Безопасность Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обойдется в 2020 году в общей сложности в 45 млн швейцарских франков ($46,5 млн), сообщают SWI swissinfo и телеканал SRF.

Сам ВЭФ платит лишь небольшую фиксированную сумму, а основная часть расходов фактически ложится на кантоны.

ВЭФ пройдет с 21 по 24 января. В этом году он состоится в юбилейный 50-й раз. Как и каждый год, большое внимание в горах кантона Граубюнден уделяется безопасности, особенного с учетом того, что о своем участии в форуме объявил президент США Дональд Трамп.

ВЭФ ежегодно выделяет на безопасность из своего бюджета примерно 2,25 млн франков. Эта сумма была зафиксирована в специальном соглашении, подписанном федеральным центром, кантоном Граубюнден и ВЭФ. Договоренность остаётся в силе и на 2021 год.

Расходы на обеспечение безопасности форума в Давосе будут в основном покрываться за счет общественных бюджетов всех уровней, а также отдельно за счет федеральных ассигнований на оборону. В охране форума участвуют подразделения швейцарских Вооруженных сил, отвечающих за общую безопасность. Военно-воздушные силы Швейцарии перешли на график усиления, заступив на дежурство по постоянному мониторингу ситуации в воздушном пространстве страны, сообщило министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что безопасность воздушного пространства над Давосом будет обеспечиваться радарными установками, истребительными звеньями постоянной готовности и наземными частями ПВО. В часы работы конференции самолеты ВВС Швейцарии будут постоянно патрулировать в воздухе.

Кроме того, с 20 по 25 января воздушный трафик в районе Давоса будет серьезно ограничен. Любые полеты будут совершаться только с разрешения властей. Гости ВЭФ смогут совершать посадку также на аэродроме в городе Дюбендорф под Цюрихом, а после прохождения личного и таможенного досмотра двигаться дальше в Давос воздушным или наземным транспортом.

По решению парламента в обеспечении безопасности форума будут задействованы не более 5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в Давос на усиление будут направлены сотрудники правоохранительных органов со всей Швейцарии, их основу составят полицейские из кантонов Берн, Вале и Базель-городской. По соображениям безопасности власти не раскрывают точные количественные данные, однако в последние годы число сотрудников полиции в Давосе во время форума колебалось от 800 до 1 тыс. человек.

В случае прибытия в Давос президента США расходы на безопасность вероятнее всего превысят обозначенных рамки. Так, во время визита Трампа в Швейцарию два года назад сотрудники цюрихской кантональной полиции проработали на форуме значительно больше часов, чем обычно. Бюджет кантона Граубюнден обязан компенсировать другим кантонам их расходы на прикомандированных полицейских из расчета по 600 франков за 24 часа работы.

Однако фактически расходы кантонов на содержание персонала правоохранительных органов, откомандированных в Давос, всегда оказываются значительно выше. Как сообщает, в частности, кантон Базель-городской, в 2019 году перечисления от кантона Граубюнден покрыли только около 40% всех расходов базельской полиции в рамках работы на ВЭФ в Давосе, а остальные 60% кантону пришлось выделить из своего бюджета.

Таким образом, в зависимости от продолжительности работы и численности полицейских контингентов другие кантоны берут на себя значительные расходы по обеспечению безопасности ВЭФ. Точные цифры кантоны обычно не сообщают. Ранее только кантон Цюрих заявлял, что в 2018 году его затраты на это составили 700-800 тыс. франков.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ФОРУМ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]