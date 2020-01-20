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Восемь стран ЕС поддержали европейскую миссию в Ормузском проливе

Европейская инициатива по обеспечению безопасности навигации в Ормузском проливе заручилась политической поддержкой восьми стран Евросоюза, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на МИД Франции.

По данным ведомства, европейскую миссию поддержали Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды и Португалия.

Отмечается, что Франция, Дания, Греция и Нидерланды подтвердили участие в коалиции, в частности, в патрулировании вод пролива, которое будет проводиться в ОАЭ.

Как говорится в заявлении МИД, в ближайшие дни ожидается заключение новых договоренностей.

Идея европейской коалиции была впервые озвучена в июле. Как отмечают СМИ, европейская коалиция, основным участником которой выступает Франция, стремится действовать отдельно от коалиции США с целью сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Некоторые европейские страны высказывали опасения, что американская коалиция, созданная США в ноябре прошлого года, лишь усилит напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

19 июля прошлого года Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге оба танкера были освобождены. Однако США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

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Тэги: ЕС, ОРМУЗ, КОАЛИЦИЯ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]