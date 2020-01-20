Зеленский и спецпредставитель Рухани обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами обсудил вопрос компенсации родным погибших в катастрофе сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Зеленский на встрече с Эслами в понедельник, сообщает пресс-служба украинского президента.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. "Всё, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнены", - указал он.

Президент Украины отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении на родину.

На встрече стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана в катастрофе.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.



