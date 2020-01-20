В ЕС призывают препятствовать проникновению в Ливию иностранных боевиков

В Брюсселе обеспокоены в связи с появлением в Ливии боевиков, прошедших через вооруженный конфликт в Сирии, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Проблема проникновения (в Ливию) бывших боевиков из Сирии, и не только из Сирии, но и из Судана, других соседних стран, вызывает у нас обеспокоенность. Все стороны, участвовавшие в берлинской конференции (по ливийскому урегулированию) согласились с необходимостью воздерживаться от любых действий, связанных с перемещением вооруженных боевиков", - сказал Боррель журналистам.

"Режим полного прекращения огня... более никаких боевиков... более никакого оружия", - добавил он.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, при этом добавив, что в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

В частности, по утверждению турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. "С одной стороны, у "Вагнера" там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают", - отметил Эрдоган.

По его словам, "речь идет не только о "Вагнере", там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера".

В то же время в субботу межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Турция подготовила четыре отряда сирийцев для отправки в Ливию.

По его данным, в каждый отряд входят по 35 человек, специально обученных ведению боевых действий в городских условиях. Командуют ими сирийцы, имеющие турецкое гражданство.

Собеседники телеканала отметили, что правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими гражданскими контрактными компаниями, а также соглашение о поставках турецких бронеавтомобилей и танков, несмотря на эмбарго на поставки вооружений.

Кроме того, продолжает "аль-Арабийя", в Триполи прибыл турецкий спецназ, в задачу которому поставлено обеспечение защиты правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Работают в Ливии и 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

В конце ноября правительство национального согласия Ливии и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.