В ЕС призывают препятствовать проникновению в Ливию иностранных боевиков

В Брюсселе обеспокоены в связи с появлением в Ливии боевиков, прошедших через вооруженный конфликт в Сирии, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Проблема проникновения (в Ливию) бывших боевиков из Сирии, и не только из Сирии, но и из Судана, других соседних стран, вызывает у нас обеспокоенность. Все стороны, участвовавшие в берлинской конференции (по ливийскому урегулированию) согласились с необходимостью воздерживаться от любых действий, связанных с перемещением вооруженных боевиков", - сказал Боррель журналистам.
"Режим полного прекращения огня... более никаких боевиков... более никакого оружия", - добавил он.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, при этом добавив, что в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.
В частности, по утверждению турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. "С одной стороны, у "Вагнера" там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают", - отметил Эрдоган.
По его словам, "речь идет не только о "Вагнере", там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера".
В то же время в субботу межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Турция подготовила четыре отряда сирийцев для отправки в Ливию.
По его данным, в каждый отряд входят по 35 человек, специально обученных ведению боевых действий в городских условиях. Командуют ими сирийцы, имеющие турецкое гражданство.
Собеседники телеканала отметили, что правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими гражданскими контрактными компаниями, а также соглашение о поставках турецких бронеавтомобилей и танков, несмотря на эмбарго на поставки вооружений.
Кроме того, продолжает "аль-Арабийя", в Триполи прибыл турецкий спецназ, в задачу которому поставлено обеспечение защиты правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Работают в Ливии и 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.
В конце ноября правительство национального согласия Ливии и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Вопрос введения в Ливию международных сил, о чем говорит Сарадж, нужно решать консенсусом - МИД РФ
Малазийская Petronas заключила соглашение о поставках 1,5 млн т СПГ/год на китайский терминал Shenergy
Сняты аресты активов Газпрома по искам Нафтогаза в Британии, Люксембурге, Нидерландах
Капитализация Apple может достичь $2 трлн к концу 2021г - аналитики
Число международных туристических поездок в 2019 году достигло 1,5 млрд
Туристов на Балеарских островах будут штрафовать на 60 тыс. евро за прыжки с балконов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе