Президент Казахстана планирует в этом году посетить Брюссель - МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует в текущем году посетить с визитом столицу Бельгии.

Подготовку предстоящего визита глава МИД Казахстана Мухтар Тлдеуберди обсудил накануне в Брюсселе в рамках в заседания Совета сотрудничества "Республика Казахстан - Европейский Союз", сообщила пресс-служба казахстанского МИД во вторник.

"Во время переговоров стороны обсудили подготовку запланированного на текущий год визита президента РК К.Токаева в Брюссель, а также согласовали график проведения предстоящих в этом году мероприятий по линии структур сотрудничества РК - ЕС и ЕС - Центральная Азия", - говорится в сообщении.