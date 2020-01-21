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СНГ 21.01.2020 11:21

Президент Казахстана планирует в этом году посетить Брюссель - МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует в текущем году посетить с визитом столицу Бельгии.

Подготовку предстоящего визита глава МИД Казахстана Мухтар Тлдеуберди обсудил накануне в Брюсселе в рамках в заседания Совета сотрудничества "Республика Казахстан - Европейский Союз", сообщила пресс-служба казахстанского МИД во вторник.

"Во время переговоров стороны обсудили подготовку запланированного на текущий год визита президента РК К.Токаева в Брюссель, а также согласовали график проведения предстоящих в этом году мероприятий по линии структур сотрудничества РК - ЕС и ЕС - Центральная Азия", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, БРЮССЕЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]