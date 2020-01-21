Школьный автобус перевернулся в Ивановской области, есть пострадавшие

Четверо человек получили травмы в результате автомобильной аварии со школьным автобусом в Тейковском районе Ивановской области.
Как сообщил во вторник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин, микроавтобус "Газель" перевозил детей в школу. Около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса врезался автомобиль Renault Logan. В результате школьный микроавтобус перевернулся.
По данным полиции, четверо детей получили травмы.
"Обстоятельства ДТП выясняются. Дети госпитализированы. Характер их травм пока неизвестен", - подчеркнул Радостин.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились восемь человек, включая шестерых детей.
"Трое детей и взрослый получили травмы", - уточнил собеседник агентства.
По его данным, на трассе в Ивановской области водителю легкового автомобиля "не удалось удержать его на скользкой дороге". В результате машина столкнулась с проезжавшим мимо школьным автобусом.
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