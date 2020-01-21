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СНГ 21.01.2020 11:30

Школьный автобус перевернулся в Ивановской области, есть пострадавшие

Четверо человек получили травмы в результате автомобильной аварии со школьным автобусом в Тейковском районе Ивановской области.

Как сообщил во вторник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин, микроавтобус "Газель" перевозил детей в школу. Около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса врезался автомобиль Renault Logan. В результате школьный микроавтобус перевернулся.

По данным полиции, четверо детей получили травмы.

"Обстоятельства ДТП выясняются. Дети госпитализированы. Характер их травм пока неизвестен", - подчеркнул Радостин.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились восемь человек, включая шестерых детей.

"Трое детей и взрослый получили травмы", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, на трассе в Ивановской области водителю легкового автомобиля "не удалось удержать его на скользкой дороге". В результате машина столкнулась с проезжавшим мимо школьным автобусом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]