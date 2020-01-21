Валютные резервы Азербайджана достаточны для покрытия 30-тимесячного импорта в страну - Moody`s

Международное рейтинговое агентство Moody`s отмечает низкий уровень валютных резервов в странах СНГ по сравнению с другими регионами.
«Валютные резервы в странах СНГ, в целом, ниже по сравнению с другими регионами. Они особенно низки в Беларуси и Таджикистане, где охват импорта и внешнего долга является самым слабым в регионе и во всем мире. Это сказывается на местной валюте, особенно в непредсказуемой макроэкономической и политической среде, и ограничивает возможности для реагирования на потрясения. Даже там, где валютные резервы достаточно высоки, например, в Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане, доверие к местным валютам остается хрупким. Кроме того, государственные финансы и банковская система по-прежнему подвержены резкому обесцениванию в местной валюте», - говорится в отчете агентства по странам СНГ.
При этом специалисты Moody`s отмечают, что валютные резервы Азербайджана достаточны для покрытия 30-тимесячного импорта в страну.
Агентство отмечает, что многие органы денежно-кредитного регулирования в регионе расширили свои наборы инструментов денежно-кредитной политики после шока 2014-2016 годов, который привел к серьезной инфляции, обусловленной обменным курсом, для большинства из этих стран.
«Инструменты включают в себя большую валютную гибкость, четкое таргетирование инфляции и более активное использование учетных ставок, а также взаимодействие с Центральным банком для управления инфляционными ожиданиями. Страны, не имеющие формального таргетирования инфляции до 2014 года, планируют внедрить эту практику в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это происходит в Азербайджане, Казахстане, России и Украине», - говорится в документе.
Агентство подчеркивает, что большинство центральных банков стран СНГ также повысили гибкость обменного курса, чтобы стоимость их валют отражала рыночный спрос и предложение. «Исключение составляет Азербайджан, который имеет тенденцию сохранения устойчивого курса по отношению к доллару, а также Кыргызстан и Таджикистан», - отметили в агентстве.
По итогам 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $51 млрд.
А.Мамедов
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