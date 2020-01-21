Больше половины американцев считают, что сенат должен лишить Трампа должности президента

Чуть более 50% граждан США убеждены, что американский сенат должен вынести обвинительный приговор президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте и лишить его должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос компании SSRS.
Такого мнения придерживается 51% опрошенных. Напротив, 45% считают, что сенат должен оправдать Трампа. 4% не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.
В декабре, 45% американцев считали, что Трампа следует лишить должности президента, а 47% были с этим не согласны.
Результаты опроса опубликованы в преддверии старта рассмотрении в сенате по существу дела об импичменте.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Теперь в сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
Большинство в сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Рост промпроизводства в Азербайджане в 2019г ускорился до 1,8%
МБА сократил в 2019 году чистую прибыль на 29%
Население Азербайджана в 2019г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,6%
Лишившийся титула королевского высочества принц Гарри переехал к жене в Канаду
Туфандаг и Шахдаг попали в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
Число международных туристических поездок в 2019 году достигло 1,5 млрд
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане проходит Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе
Татары Азербайджана чтут память жертв трагедии 20 Января
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе