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Дальнее зарубежье 21.01.2020 12:03

Больше половины американцев считают, что сенат должен лишить Трампа должности президента

Чуть более 50% граждан США убеждены, что американский сенат должен вынести обвинительный приговор президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте и лишить его должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос компании SSRS.

Такого мнения придерживается 51% опрошенных. Напротив, 45% считают, что сенат должен оправдать Трампа. 4% не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.

В декабре, 45% американцев считали, что Трампа следует лишить должности президента, а 47% были с этим не согласны.

Результаты опроса опубликованы в преддверии старта рассмотрении в сенате по существу дела об импичменте.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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Тэги: США, СЕНАТ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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