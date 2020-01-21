ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов во вторник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 21 января провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 785,4 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,76% (13 января - 5,76%)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 13 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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