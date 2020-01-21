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21.01.2020 11:44

В Азербайджане проходит Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе

18 января 2020 года в школе № 17 города Баку состоялось открытие ХII республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

В ней приняли участие учащиеся 7 – 8 классов общеобразовательных учебных заведений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Ее информационными партнерами как и в прошлом году выступили агентства «Интерфакс-Азербайджан», «Sputnik Азербайджан», газета и информационный портал «Новое время».

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 17 Назиля Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В мероприятии приняли участие представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

Учащиеся школы № 17 подготовили для участников Олимпиады тематическое литературное представление.

По итогам участия в Олимпиаде все ее участники получили соответствующие сертификаты.

ХII республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе будет проходить в течение четырех месяцев. Всего состоится 24 региональных тура: из них восемь в городе Баку, остальные в разных городах и районах страны.

1 июня заключительный региональный тур пройдет в Нахичеванской Автономной Республике. 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина состоится Торжественная церемония награждения победителей Олимпиады.

В Олимпиаде - 2019 приняло участие 3499 участников из 634 школ из 51 города и региона Азербайджана.

Очередной тур Олимпиады состоится 24 января в школе № 114 города Баку. В нем примут участие учащиеся школ Сабучинского и Сураханского районов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]