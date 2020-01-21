В Азербайджане проходит Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе

18 января 2020 года в школе № 17 города Баку состоялось открытие ХII республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
В ней приняли участие учащиеся 7 – 8 классов общеобразовательных учебных заведений Низаминского и Хатаинского районов города Баку.
Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Ее информационными партнерами как и в прошлом году выступили агентства «Интерфакс-Азербайджан», «Sputnik Азербайджан», газета и информационный портал «Новое время».
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 17 Назиля Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В мероприятии приняли участие представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.
Учащиеся школы № 17 подготовили для участников Олимпиады тематическое литературное представление.
По итогам участия в Олимпиаде все ее участники получили соответствующие сертификаты.
ХII республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе будет проходить в течение четырех месяцев. Всего состоится 24 региональных тура: из них восемь в городе Баку, остальные в разных городах и районах страны.
1 июня заключительный региональный тур пройдет в Нахичеванской Автономной Республике. 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина состоится Торжественная церемония награждения победителей Олимпиады.
В Олимпиаде - 2019 приняло участие 3499 участников из 634 школ из 51 города и региона Азербайджана.
Очередной тур Олимпиады состоится 24 января в школе № 114 города Баку. В нем примут участие учащиеся школ Сабучинского и Сураханского районов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Рост промпроизводства в Азербайджане в 2019г ускорился до 1,8%
МБА сократил в 2019 году чистую прибыль на 29%
Население Азербайджана в 2019г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,6%
Лишившийся титула королевского высочества принц Гарри переехал к жене в Канаду
Туфандаг и Шахдаг попали в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
Число международных туристических поездок в 2019 году достигло 1,5 млрд
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" совместные проекты в космической сфере
США и Великобритания раскритиковали Россию за предложение по инциденту в сирийской Думе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе