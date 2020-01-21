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Инфраструктура и тендеры 21.01.2020 11:44

Азерсу покупает канализационные люки на 435 тыс. манатов

ОАО «Азерсу» направит около 435 тыс. манатов на закупку канализационных люков.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertexnolayn» подписано соответствующий контракт.

Сумма контракта составила 434,627 тыс. манатов.

ООО «Azertexnolayn» является резидентом Сумгайытского химпромпарка (СХПП) с 2013 года. Предприятие занимается производством стальных труб различного диаметра. Здесь предусмотрен ежегодный выпуск 75 тыс. тонн стальных труб, 60 тыс. тонн устойчивого к высокому давлению гидротехнического оборудования различного диаметра и 12 тыс. тонн специальных полиэтиленовых труб различного диаметра.

На предприятии общей площадью 27 тыс. квадратных метров установлено современное оборудование американского, германского и турецкого производства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ЛЮКИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]