Азерсу покупает канализационные люки на 435 тыс. манатов

ОАО «Азерсу» направит около 435 тыс. манатов на закупку канализационных люков.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertexnolayn» подписано соответствующий контракт.

Сумма контракта составила 434,627 тыс. манатов.

ООО «Azertexnolayn» является резидентом Сумгайытского химпромпарка (СХПП) с 2013 года. Предприятие занимается производством стальных труб различного диаметра. Здесь предусмотрен ежегодный выпуск 75 тыс. тонн стальных труб, 60 тыс. тонн устойчивого к высокому давлению гидротехнического оборудования различного диаметра и 12 тыс. тонн специальных полиэтиленовых труб различного диаметра.

На предприятии общей площадью 27 тыс. квадратных метров установлено современное оборудование американского, германского и турецкого производства.

Б.Рустамбеков