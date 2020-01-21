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Это интересно 21.01.2020 11:54

Лишившийся титула королевского высочества принц Гарри переехал к жене в Канаду

Решивший покинуть родину британский принц Гарри прибыл в Канаду к своей супруге Меган и сыну Арчи, сообщает во вторник телеканал Sky News.

На видеозаписи, обнародованной телеканалом, видно, как внук королевы Великобритании Елизаветы II спускается с трапа самолета и садится в автомобиль в аэропорту острова Ванкувер.

Ожидается, что семья принца Гарри останется жить в Канаде, которая входит в состав британского "Содружества наций".

Ранее сообщалось, что принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей и более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".

Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,1 млн), потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.

Сам принц ранее заявил, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.

"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или герцог, а как Гарри - тот же самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой", - сказал Гарри в речи в благотворительном фонде Сентебейла.

Принц добавил, что "Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится".

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Тэги: КАНАДА, БРИТАНИЯ, ПРИНЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]