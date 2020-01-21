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СНГ 21.01.2020 12:19

Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в Донбасс

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса последовали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, МККК, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]