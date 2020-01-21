Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в Донбасс

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса последовали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК).
"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок – Минобороны
Рост промпроизводства в Азербайджане в 2019г ускорился до 1,8%
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