Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в Донбасс

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса последовали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.