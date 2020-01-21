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Дальнее зарубежье 21.01.2020 12:32

США и Великобритания раскритиковали Россию за предложение по инциденту в сирийской Думе

Предложение России о брифинге для поиска консенсуса по инциденту с предполагаемым применением химоружия в сирийской Думе является постыдной реакцией на ситуацию в Сирии, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Сегодня мы услышали, как Россия пыталась отрицать факты, выявленные независимым органом (...) ОЗХО. Это откровенно постыдная реакция на реальный кошмар, происходящий в Сирии", - написала Пирс в Twitter.

И.о. заместителя постоянного представителя США при ООН, в свою очередь, заявила, что своим предложением Россия пытается ослабить авторитет ОЗХО.

"США категорически возражают против вопиющей попытки России использовать заседание Совета Безопасности для ослабления авторитета ОЗХО и ее выводов в отношении происшествия в Думе", - говорится в заявлении Черит Норман Шале, опубликованном представительством США при ООН.

"Это дерзкая кампания по дезинформации, проводимая в преддверии предполагаемого выхода первого доклада группы ОЗХО по расследованию и идентификации", - отметила и.о. заместителя американского постпреда.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее заявил, что Россия предлагает провести брифинг под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для поиска консенсусного заключения по инциденту с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийском городе Дума.

Шульгин отметил, что у России "есть веские основания полагать", что расследование инцидента "оставляет желать лучшего".

Инцидент с предположительным применением химического оружия в городе Дума близ Дамаска имел место 7 апреля 2018 года. По некоторым сообщениям, в результате погибло не менее 70 жителей.

Запад обвинил Дамаск в совершении химатаки на основе кадров, представленных организацией "Белые каски", и пригрозил военными ударами. Власти Сирии категорически отвергли эти обвинения.

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Тэги: ООН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, РОССИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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