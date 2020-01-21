Население Азербайджана в 2019г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,6%

Население Азербайджана приобрело в 2019 году в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 39 млрд 391,7 млн манатов, что на 3,6% превышает показатель 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 19 млрд 967,4 млн манатов (рост по сравнению с 2018 годом на 3,2%), непродовольственных товаров – 19 млрд 424,3 млн манатов (рост на 4%).

По данным комитета, за прошлый год 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,9% - напитки и табачные изделия, 17,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6% - электроприборы и мебель, 5,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,7% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в 2019 году составили 168 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 163,4 манатов.

Б.Рустамбеков