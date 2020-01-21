МБА сократил в 2019 году чистую прибыль на 29%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, завершил 2019 год с чистой прибылью 302 млн 316,02 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Банк завершил прошлый год с чистой прибылью в 302 млн 316,02 тыс. манатов, что на 29% меньше показателя за 2018 год. Процентные доходы банка за отчетный период составили 441 млн 940,05 тыс. манатов (рост на 6,5%), процентные расходы – 98 млн 161,16 тыс. манатов (спад на 17,1%). Непроцентные доходы банка в прошлом году составили 143 млн 411,74 тыс. манатов (рост на 23,6%), непроцентные расходы – 165 млн 669,4 тыс. манатов (рост на 41,3%)», - отметили в банке.

В 2019 году МБА выплатил налога на прибыль в размере 72 млн 472,67 тыс. манатов (в 2018 году банк не выплачивал налог на прибыль – ИФ).

По данным банка, вктивы МБА в 2019 году увеличились на 16,3% - до 9 млрд 223,361 млн манатов. Кредитный портфель по итогам прошлого года вырос на 23,5% - до 2 млрд 374,985 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного года равны 7 млрд 883,741 млн манатов (рост на 16,4% - ИФ).

Объем депозитов МБА на конец отчетного периода составил 5 млрд 635,109 млн манатов (рост на 29,3%).

Капитал банка на 31 декабря 2019 года составил 1 млрд 339,62 тыс. манатов (рост на 15,3%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов