Военные РФ и Великобритании провели переговоры на конференции в Сингапуре

Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин провел в Сингапуре переговоры с делегацией из Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.

"19-21 января в Сингапуре первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Ильин принял участие в международной конференции "Фуллертон форум". "На полях" конференции состоялись двусторонние встречи с руководителями военных делегаций Великобритании и Республики Корея",- сообщили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что на встречах обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Международная конференция "Фуллертон форум" - международная диалоговая площадка по проблемам безопасности в Азии, организуемая в Сингапуре лондонским Международным институтом стратегических исследований. Проводится ежегодно с 2013 года.