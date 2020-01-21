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Военные РФ и Великобритании провели переговоры на конференции в Сингапуре

Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин провел в Сингапуре переговоры с делегацией из Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.

"19-21 января в Сингапуре первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Ильин принял участие в международной конференции "Фуллертон форум". "На полях" конференции состоялись двусторонние встречи с руководителями военных делегаций Великобритании и Республики Корея",- сообщили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что на встречах обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Международная конференция "Фуллертон форум" - международная диалоговая площадка по проблемам безопасности в Азии, организуемая в Сингапуре лондонским Международным институтом стратегических исследований. Проводится ежегодно с 2013 года.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, КОНТАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]