Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0276 GBR   2.2124 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.16 0.62 Brent 65.20 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.01.2020 16:46

Посол РФ заявил о снижении в Таджикистане числа людей, говорящих по-русски

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил о необходимости усиления процесса обучения русскому языку в Таджикистане.

"Наши наблюдения, которые подтверждаются фактами, показывают, к сожалению, в отдаленных районах, в сельской местности, знание языка и обучение русскому языку находятся не на том уровне, которого хотелось бы. Отмечается снижение знания русского языка особенно в сельской местности", - заявил дипломат во вторник на пресс-конференции в Душанбе.

"Здесь в Душанбе, более-менее все в порядке, большинство населения говорит, хотя даже уже здесь, мои личные наблюдения, идешь на рынок молодые ребята по-русски не отвечают, они не знают даже цифр, не могут ответить сколько стоит. Это означает, что знания языка практически нет. К сожалению, такова реальность. Мы вместе с нашими партнерами из министерства образования (Таджикистана) стремимся сделать так, чтобы сохранить, поддержать и усилить знание русского языка в Таджикистане", - отметил Лякин-Фролов.

По его словам, российско-таджикское сотрудничество в гуманитарной сфере развивается по нарастающей.

"Есть хорошие перспективы для его дальнейшего развития, Россия поддерживает намерения дружественного Таджикистана в этой сфере... Желательно, чтобы система обучения русскому языку имела многоступенчатый характер. Я знаю, что по просьбе родителей русский язык вводится уже в детских садах... Очень большой спрос в стране на русскоязычные школы", - отметил посол.

Он напомнил, что в образовательных учреждениях республики работают 50 высококвалифицированных специалистов из России, в практическую стадию вступает проект строительства в крупных городах Таджикистана пяти школ с русским языком преподавания - "на днях парламент Таджикистана одобрил межправительственное соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении этих школ".

Посол также отметил большой интерес со стороны молодых таджикистанцев в получении высшего образования в России.

По словам дипломата, по разным данным, в настоящее время в российских вузах обучается 21 тыс. студентов из Таджикистана, половина из них получает образование за счет российского государства. Кроме того, около 5-6 тыс студентов учатся в российско-таджикском славянском университете, филиалах МГУ им. Ломоносова, МИИ и МИСИС в Душанбе.

"Россия, как и в прошлом году предоставит квоту в 630 мест на обучение в российских ВУЗах. Это одна из самых больших квот, предоставляемых странам СНГ, впереди только Китай и Вьетнам", - заявил Лякин-Фролов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЯЗЫК


Похожие новости


Начальники штабов ВС стран СНГ в Душанбе проанализировали угрозы безопасности, обсудили организацию совместных учений - Герасимов Президента Таджикистана назвал вопросы трудовой миграции главными в ходе его визита в РФ Официальный визит Рахмона в РФ состоится 17 апреля - Кремль Россия и Таджикистан рассмотрят новые энергетические проекты - Лавров В Таджикистане ждут с визитом главу МИД РФ Лаврова 4-5 февраля Президент Таджикистана направил президенту РФ соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]