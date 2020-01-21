Посол РФ заявил о снижении в Таджикистане числа людей, говорящих по-русски

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил о необходимости усиления процесса обучения русскому языку в Таджикистане.
"Наши наблюдения, которые подтверждаются фактами, показывают, к сожалению, в отдаленных районах, в сельской местности, знание языка и обучение русскому языку находятся не на том уровне, которого хотелось бы. Отмечается снижение знания русского языка особенно в сельской местности", - заявил дипломат во вторник на пресс-конференции в Душанбе.
"Здесь в Душанбе, более-менее все в порядке, большинство населения говорит, хотя даже уже здесь, мои личные наблюдения, идешь на рынок молодые ребята по-русски не отвечают, они не знают даже цифр, не могут ответить сколько стоит. Это означает, что знания языка практически нет. К сожалению, такова реальность. Мы вместе с нашими партнерами из министерства образования (Таджикистана) стремимся сделать так, чтобы сохранить, поддержать и усилить знание русского языка в Таджикистане", - отметил Лякин-Фролов.
По его словам, российско-таджикское сотрудничество в гуманитарной сфере развивается по нарастающей.
"Есть хорошие перспективы для его дальнейшего развития, Россия поддерживает намерения дружественного Таджикистана в этой сфере... Желательно, чтобы система обучения русскому языку имела многоступенчатый характер. Я знаю, что по просьбе родителей русский язык вводится уже в детских садах... Очень большой спрос в стране на русскоязычные школы", - отметил посол.
Он напомнил, что в образовательных учреждениях республики работают 50 высококвалифицированных специалистов из России, в практическую стадию вступает проект строительства в крупных городах Таджикистана пяти школ с русским языком преподавания - "на днях парламент Таджикистана одобрил межправительственное соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении этих школ".
Посол также отметил большой интерес со стороны молодых таджикистанцев в получении высшего образования в России.
По словам дипломата, по разным данным, в настоящее время в российских вузах обучается 21 тыс. студентов из Таджикистана, половина из них получает образование за счет российского государства. Кроме того, около 5-6 тыс студентов учатся в российско-таджикском славянском университете, филиалах МГУ им. Ломоносова, МИИ и МИСИС в Душанбе.
"Россия, как и в прошлом году предоставит квоту в 630 мест на обучение в российских ВУЗах. Это одна из самых больших квот, предоставляемых странам СНГ, впереди только Китай и Вьетнам", - заявил Лякин-Фролов.
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