В ЕС внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом - представитель Еврокомиссии

Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а также государства-члены ЕС очень внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса нового типа, вызвавшего случаи пневмонии в ряде стран, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

Он отметил, что такие заболевания получили подтверждение в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и Австралии. Де Кеерсмэкер уточнил, что китайские власти подтвердили способность вируса передаваться от человека к человеку.

"Совещание с участием представителей государств-членов ЕС, на котором обсуждались эпидемиологическая ситуация, а также возможные меры противодействия, состоялось 17 января. (Европейская) комиссия организует новое совещание 22 января, когда будет опубликована оперативная оценка риска ECDC. Очевидно, что комиссия остается в контакте с государствами-членами в рамках системы быстрого оповещения", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ситуация отслеживается китайскими властями на общенациональном и местных уровнях. "И мы делаем то же самое, мы стремимся отслеживать ситуацию как можно тщательнее как в комиссии, так и в ECDC, и работать со всеми, кто в это вовлечен, чтобы обеспечить гарантию здорового состояния европейских граждан", - заверил представитель ЕК.