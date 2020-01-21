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Дальнее зарубежье 21.01.2020 17:42

Трамп раскритиковал экоактивистов, предрекающих апокалипсис

Президент США Дональд Трамп, говоря об экологии во время выступления в Давосе, подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчеств относительно апокалипсиса", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма", - добавил президент США.

"Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - указал он.

Ряд западных СМИ связал его слова с экоактивисткой Гретой Тунберг, которая активно критикует мировых лидеров за бездействие в том, что касается борьбы с изменением климата.

Вместе с тем, Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев", запущенную на форуме в Давосе.

Позже во вторник Тунберг, как ожидается, также выступит на форуме в Давосе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]