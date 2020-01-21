Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что у страны уже есть контракты на поставку нефти, альтернативной российской.
"Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты", - сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство БелТА.
"Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления", - добавил он.
Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.
Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения во все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой 14 января.
20 января концерн "Белнефтехим" сообщил о закупке партии норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой в литовский порт Клайпеда.
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