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Происшествия 21.01.2020 16:47

В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД

В Азербайджане в 2019 году число нарушений правил дорожного движения (ПДД) составило около 3,3 млн, 64% нарушений были выявлены посредством специальной техники, заявил начальник главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майор Рамиз Зейналов.

«В целом, за отчетный период в рамках усиления контроля дорожного движения было установлено 502 радара, 617 видеокамер и 296 систем, считывающих информацию с автономеров», - сказал Зейналов на оперативном совещании, посвященном обсуждению вопросов безопасности дорожного движения.

Он отметил, что в прошлом году в результате нарушения правил дорожного движения водительские права были ограничены у 7,336 тыс. человек.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПДД, СПЕЦТЕХНИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]