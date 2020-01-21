В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД

В Азербайджане в 2019 году число нарушений правил дорожного движения (ПДД) составило около 3,3 млн, 64% нарушений были выявлены посредством специальной техники, заявил начальник главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майор Рамиз Зейналов.

«В целом, за отчетный период в рамках усиления контроля дорожного движения было установлено 502 радара, 617 видеокамер и 296 систем, считывающих информацию с автономеров», - сказал Зейналов на оперативном совещании, посвященном обсуждению вопросов безопасности дорожного движения.

Он отметил, что в прошлом году в результате нарушения правил дорожного движения водительские права были ограничены у 7,336 тыс. человек.

Х.Насирзаде