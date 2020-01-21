Путин просит Краснова продолжить усиленную работу Генпрокуратуры в сфере борьбы с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин попросил Игоря Краснова на посту генпрокурора РФ сохранять акценты ведомства в борьбе с коррупцией и надзором за соблюдением законности в социальной сфере.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что было сделано в последние годы, а именно усиление внимания к соблюдению законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией - чрезвычайно важные направления. Юрий Яковлевич (Чайка) много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал Путин на встрече с Красновым и экс-генпрокурором Чайкой.

Путин выразил надежду, что под руководством Краснова в Генпрокуратуре будет использован самый лучший опыт, наработанный при Чайке.

"Как вы знаете, я обратился к депутатам Государственной Думы с тем, чтобы прокуратура была еще более централизованной. Думаю, что для этого ведомства это оправдано", - продолжил президент.

Он пояснил, что "прокуратура как раз и призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы Российской Федерации на всей территории нашей страны".

"Абсолютно убежден, что это пойдет на пользу гражданам. Не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который должен по всей стране работать над единообразным применением законов", - отметил глава государства.

Он также выразил надежду, что кандидатуру Краснова поддержат не только сенаторы, но и в регионах.