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Дальнее зарубежье 21.01.2020 17:06

В Ираке один человек погиб, более 10 пострадали в ходе антиправительственных протестов

В ходе антиправительственных протестов в Багдаде один человек погиб, 14 пострадали, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Протестующие собрались на одном из основных шоссе Багдада, жгли шины и мешали автомобильному движению, некоторые из них бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

В результате произошли стычки между полицией, пытающейся разогнать собравшихся, и участниками протестов. Полицейские применили слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]