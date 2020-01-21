В Ираке один человек погиб, более 10 пострадали в ходе антиправительственных протестов

В ходе антиправительственных протестов в Багдаде один человек погиб, 14 пострадали, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Протестующие собрались на одном из основных шоссе Багдада, жгли шины и мешали автомобильному движению, некоторые из них бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.
В результате произошли стычки между полицией, пытающейся разогнать собравшихся, и участниками протестов. Полицейские применили слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие.
С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
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