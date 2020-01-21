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Финансы 21.01.2020 19:42

Внешний долг РФ в 2019г увеличился на 5,9%, до $481,5 млрд - оценка ЦБ

Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9% - до $481,5 млрд с $454,7 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВНЕШДОЛГ, ЦЕНТРОБАНК, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]