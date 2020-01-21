Внешний долг РФ в 2019г увеличился на 5,9%, до $481,5 млрд - оценка ЦБ

Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9% - до $481,5 млрд с $454,7 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.