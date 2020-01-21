Нетаньяху призывает международное сообщество требовать санкций против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник призвал мировое сообщество к осуждению в адрес международного уголовного суд (МУС) и требованию санкций для его сотрудников из-за потенциального расследования возможных военных преступлений Израиля на палестинских территориях.
"Они (МУС - ИФ) фактически проводят фронтальное наступление на демократию, и на права демократии себя защищать, на права Израиля, права еврейского народа прожиться на территориях их исторической родины, земли израильской", - заявил он в интервью с телеканалом TBN, выдержки из которого приводит его пресс-служба.
"Я думаю, что все должны восстать против этого. Я призываю всех зрителей это сделать и требовать конкретных мер, санкций против международного суда, его официальных лиц, прокуроров, всех", - сказал Нетаньяху.
Полная версия интервью будет обнародована позднее во вторник.
В декабре прошлого года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть достаточные основания для проведения расследования возможных военных преступлений Израиля на палестинских территориях. В Израиле в ответ на это заявили, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку Израиль не является участником Римского статута Международного уголовного суда, а Палестина - не государство, поэтому решать вопросы в суде они не могут.
Фату Бенсуда отметила, что далее суд уточнить географический охват территорий, которых будет касаться расследование возможных "военных преступлений". Речь может идти не только о Западном берегу реки Иордан, но и конкретно о восточной части Иерусалима и также о секторе Газа.
Палестинцы считают незаконным строительство Израилем своих поселений в Иудее и Самарии.
Израиль считает, что территории, где он возвел поселения, не являются оккупированными, поскольку они перешли под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года от Трансиордании, сменившей затем название на Иорданию, а не от палестинцев. Иордания не предъявляет претензии на эти территории, поэтому Израиль заявляет, что территории являются спорными, и их статус должен быть определен в ходе переговоров.
Кроме того, Израиль заявляет, что поселения можно демонтировать и вывести израильское население и напоминает ситуацию в секторе Газа, откуда Израиль окончательно вышел в 2005 году.
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