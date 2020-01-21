ЦБ Азербайджана планирует 22 января на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 22 января 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 22 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 28 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 15 января – ЦБА привлек 150 млн манатов. Средства были привлечены сроком на 28 дней.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 22 января установлен 5,76%-7,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
Оборонные ведомства Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2020 год
Министр обороны Азербайджана обсудит в Тбилиси вопросы военного сотрудничества с Грузией
ПАСЕ оценит избирательную кампанию в Азербайджане в преддверии досрочных выборов в парламент
В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД
Число погибших в ДТП в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 13,7% - МВД
В Турции составили рейтинг лучших туроператоров по Анталье в 2019 году
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Литва готова увеличить транзит белорусских товаров через Клайпедский морской порт - премьер
Суд в Армении отказался освободить из-под стражи собственника оппозиционного армянского телеканала
Глава МИД Турции обвинил Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе