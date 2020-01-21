ЦБ Азербайджана планирует 22 января на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 22 января 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 22 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 28 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 15 января – ЦБА привлек 150 млн манатов. Средства были привлечены сроком на 28 дней.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 22 января установлен 5,76%-7,49%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов