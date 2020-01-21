Азербайджан планирует вложить $1,5 млрд в экономику Украины

Азербайджан планирует инвестировать в экономику Украины $1,5 млрд, заявил азербайджанский посол Азер Худиев.

«Азербайджан инвестировал в экономику Украины $1 млрд и еще 1,5 млрд наша страна хочет вложить», - сказал Худиев во вторник в ходе встречи с председателем Харьковской областной госадминистрации (ХОГА) Алексеем Кучером, сообщает сайт администрации.

Во время встречи стороны обсудили возможные направления для сотрудничества. Среди них - ІТ, промышленность, сельское хозяйство и реализация инфраструктурных проектов, в частности, строительство дорог.

Азер Худиев также сообщил, что в конце зимы - начале весны запланирован визит в Украину представителей бизнес-кругов Азербайджана. «Среди регионов, которые планируют посетить бизнесмены, в том числе Харьковская область. Ориентировочно в регион потенциальные инвесторы прибудут в марте», - сказал посол.

Во время встречи Кучер также предложил рассмотреть вопрос межрегионального сотрудничества. «С Казахстаном у нас есть межрегиональное соглашение. С Азербайджаном такого соглашения нет. Возможно, нужно его разработать», - отметил глава ХОГА.

Б.Рустамбеков