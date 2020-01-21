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Бизнес и законодательство 21.01.2020 17:35

Азербайджан планирует вложить $1,5 млрд в экономику Украины

Азербайджан планирует инвестировать в экономику Украины $1,5 млрд, заявил азербайджанский посол Азер Худиев.

«Азербайджан инвестировал в экономику Украины $1 млрд и еще 1,5 млрд наша страна хочет вложить», - сказал Худиев во вторник в ходе встречи с председателем Харьковской областной госадминистрации (ХОГА) Алексеем Кучером, сообщает сайт администрации.

Во время встречи стороны обсудили возможные направления для сотрудничества. Среди них - ІТ, промышленность, сельское хозяйство и реализация инфраструктурных проектов, в частности, строительство дорог.

Азер Худиев также сообщил, что в конце зимы - начале весны запланирован визит в Украину представителей бизнес-кругов Азербайджана. «Среди регионов, которые планируют посетить бизнесмены, в том числе Харьковская область. Ориентировочно в регион потенциальные инвесторы прибудут в марте», - сказал посол.

Во время встречи Кучер также предложил рассмотреть вопрос межрегионального сотрудничества. «С Казахстаном у нас есть межрегиональное соглашение. С Азербайджаном такого соглашения нет. Возможно, нужно его разработать», - отметил глава ХОГА.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]