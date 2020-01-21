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ТЭК 21.01.2020 17:49

Азербайджан в 2019г увеличил добычу газа на 16,3%, сократил добычу нефти на 3,2% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году составила 37 млн 517,6 тыс. тонн, что на 3,2% ниже показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

«В 2019 году в Азербайджане было добыто 37 млн 517,6 тыс. тонн нефти, из которых 37 млн 425,8 тыс. тонн пришлось на товарную нефть. По сравнению с показателями 2018 года нефтедобыча снизилась на 3,2%, в том числе добыча товарной нефти сократилась на 3,3%», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в 2019 году составила 35 млрд 591,4 млн кубометров (рост на 16,3%). При этом, добыча товарного газа составила 24 млрд 526,7 млн кубометров (рост на 27,7%).

Ранее компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), опираясь на оперативные данные, сообщила, что добыча нефти в стране в 2019 году составила 37 млн 453,702 (спад на 3,4%), газа – 35 млрд 616 млн 510,185 тыс. кубометров (рост на 17%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]