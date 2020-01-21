Азербайджан увеличил в 2019г добычу серебра на 19,5%

Добыча серебра в Азербайджане в 2019 году составила 3 тыс. 857,8 кг, что на 19,5% больше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В декабре добыча серебра в Азербайджане составила 42,5 кг.
По данным статистики, на 1 января 2020 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 56,5 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента
Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Б.Рустамбеков
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