Глава МИД Турции обвинил Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил правительство Сирии в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере страны.

"Режим перемирия в идлибской зоне деэскалации грубо игнорируется", - заявил Чавушоглу во вторник турецкому телевидению.

Действия режима Асада и его союзников привели к гибели до 1500 сирийцев, около 400 тысяч человек покинули свои дома и находятся в приграничных с Турцией районах Сирии, отметил министр.

По словам главы МИД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично проинформировал о ситуации в Идлибе президента России Владимира Путина.

"Президент Турции в совершенно открытой форме, предельно четко рассказал о ситуации, подчеркнув, что ударам должен быть положен конец. Анкара обратилась с тем же призывом к мировому сообществу", - сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

"Если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет переселенцам пойдет на миллионы, причем все эти люди будут находиться у границы с Турцией. Подобный поток мигрантов не выдержит ни Турция, ни страны Запада. В нашей стране и так находится до четырех миллионов беженцев. Единственным выходом из ситуации является прекращение ударов по Идлибу", - сказал турецкий министр.

Он сообщил, что с российской стороной обсужден вопрос создания гуманитарных коридоров для возвращения мирных жителей в свои дома.

Режим прекращения огня в Идлибе вступил в силу с 12 января.