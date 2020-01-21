Глава МИД Турции обвинил Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил правительство Сирии в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере страны.
"Режим перемирия в идлибской зоне деэскалации грубо игнорируется", - заявил Чавушоглу во вторник турецкому телевидению.
Действия режима Асада и его союзников привели к гибели до 1500 сирийцев, около 400 тысяч человек покинули свои дома и находятся в приграничных с Турцией районах Сирии, отметил министр.
По словам главы МИД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично проинформировал о ситуации в Идлибе президента России Владимира Путина.
"Президент Турции в совершенно открытой форме, предельно четко рассказал о ситуации, подчеркнув, что ударам должен быть положен конец. Анкара обратилась с тем же призывом к мировому сообществу", - сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.
"Если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет переселенцам пойдет на миллионы, причем все эти люди будут находиться у границы с Турцией. Подобный поток мигрантов не выдержит ни Турция, ни страны Запада. В нашей стране и так находится до четырех миллионов беженцев. Единственным выходом из ситуации является прекращение ударов по Идлибу", - сказал турецкий министр.
Он сообщил, что с российской стороной обсужден вопрос создания гуманитарных коридоров для возвращения мирных жителей в свои дома.
Режим прекращения огня в Идлибе вступил в силу с 12 января.
Оборонные ведомства Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2020 год
Министр обороны Азербайджана обсудит в Тбилиси вопросы военного сотрудничества с Грузией
ПАСЕ оценит избирательную кампанию в Азербайджане в преддверии досрочных выборов в парламент
Halliburton зафиксировала убыток в IV квартале, скорректированная прибыль превзошла прогнозы
Украина к 2050г намерена довести долю ВИЭ в структуре производства электроэнергии до 70%
В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД
Число погибших в ДТП в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 13,7% - МВД
В Турции составили рейтинг лучших туроператоров по Анталье в 2019 году
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе