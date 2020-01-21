Нефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырос на 0,4%

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, при этом нефтяной сектор вырос на 0,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за 2019 год составил 81 млрд 681 млн манатов.

За 2019 год рост в ненефтяном секторе составил 3,5%.

ВВП на душу населения в прошлом году составил 8 тыс. 247 манатов.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 6,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозировало на уровне 2,3%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов