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Макроэкономика 21.01.2020 17:55

Нефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырос на 0,4%

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, при этом нефтяной сектор вырос на 0,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за 2019 год составил 81 млрд 681 млн манатов.

За 2019 год рост в ненефтяном секторе составил 3,5%.

ВВП на душу населения в прошлом году составил 8 тыс. 247 манатов.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 6,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозировало на уровне 2,3%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов

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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ВВП, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]