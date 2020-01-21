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Регион 21.01.2020 18:56

США раскритиковали угрозы Ирана выйти из ДНЯО

Возможный отказ Ирана от Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) направит "очень, очень негативный сигнал" международному сообществу, заявил во вторник журналистам в Женеве постпред США на конференции ООН по разоружению Роберт Вуд.

"Мы находимся накануне конференции по обзору соблюдения (ДНЯО - ИФ), которую Иран угрожает пропустить", - цитируют его слова западные СМИ, уточняя, что эта конференция должна пройти в апреле этого года.

"Мы считаем, что Ирану следует положить конец враждебному поведению и сесть за стол переговоров с США и выработать соглашение, которое касается не только ядерной тематики, но и других вопросов, беспокоящих нас, таких как распространение баллистических ракет и их разработка, а также враждебная деятельность (Ирана - ИФ) в мире", - отметил Вуд.

В понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключил возможности того, что Тегеран может выйти из ДНЯО, если "Евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) поднимет в Совете Безопасности ООН тему нарушений соглашения 2015 года по иранской ядерной программе.

"Если европейцы продолжат играть в политические игры, у нас будет много опций", - добавил иранский дипломат.

Германия, Франция и Великобритания объявили на прошлой неделе, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

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Тэги: США, ИРАН, ДНЯО, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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