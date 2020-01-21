США раскритиковали угрозы Ирана выйти из ДНЯО

Возможный отказ Ирана от Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) направит "очень, очень негативный сигнал" международному сообществу, заявил во вторник журналистам в Женеве постпред США на конференции ООН по разоружению Роберт Вуд.
"Мы находимся накануне конференции по обзору соблюдения (ДНЯО - ИФ), которую Иран угрожает пропустить", - цитируют его слова западные СМИ, уточняя, что эта конференция должна пройти в апреле этого года.
"Мы считаем, что Ирану следует положить конец враждебному поведению и сесть за стол переговоров с США и выработать соглашение, которое касается не только ядерной тематики, но и других вопросов, беспокоящих нас, таких как распространение баллистических ракет и их разработка, а также враждебная деятельность (Ирана - ИФ) в мире", - отметил Вуд.
В понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключил возможности того, что Тегеран может выйти из ДНЯО, если "Евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) поднимет в Совете Безопасности ООН тему нарушений соглашения 2015 года по иранской ядерной программе.
"Если европейцы продолжат играть в политические игры, у нас будет много опций", - добавил иранский дипломат.
Германия, Франция и Великобритания объявили на прошлой неделе, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.
ВЭФ откроет региональный офис в Азербайджане
Оборонные ведомства Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2020 год
Министр обороны Азербайджана обсудит в Тбилиси вопросы военного сотрудничества с Грузией
РФПИ и саудовские компании рассматривают инвестиции в ряд проектов нефтехимии в РФ, в том числе с Газпромом - Дмитриев
Газпром в 2019г увеличил поставки СПГ в Казахстан на 17%
В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД
Число погибших в ДТП в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 13,7% - МВД
В Турции составили рейтинг лучших туроператоров по Анталье в 2019 году
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе