Компания «Signify» готова поддержать Азербайджан в процессе внедрения новых технологий, заявил главный исполнительный директор компании Эрик Рондолат.

«Signify является одним из мировых лидеров в сфере освещения, и компания готова оказать Азербайджану всяческую поддержку в вопросе внедрения новых технологий. Мы предлагаем различные способы решения в сфере экономики, в частности сельского хозяйства, а также в проектах типа «умный город» и в вопросах интеграции систем освещения с интернет-технологиями», - заявил Рондолат во вторник в Давосе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Рондолат также выразил заинтересованность в обсуждении с соответствующими структурами Азербайджана возможностей инвестирования в страну.

В свою очередь Алиев подчеркнул важность ускорения текущих проектов в сфере освещения города Баку. В то же время глава государства дал поручение обсуждения с соответствующими госструктурами вопросов увеличения качества освещения в Сумгайыте и в других крупных городах Азербайджана, применения новых технологий, которые позволят экономить электроэнергию, а также внедрение новых технологий освещения в сферу сельского хозяйства.

А. Мамедов