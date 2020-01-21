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Бизнес и законодательство 21.01.2020 19:21

Signify готова поддержать Азербайджан в процессе внедрения новых технологий

Компания «Signify» готова поддержать Азербайджан в процессе внедрения новых технологий, заявил главный исполнительный директор компании Эрик Рондолат.

«Signify является одним из мировых лидеров в сфере освещения, и компания готова оказать Азербайджану всяческую поддержку в вопросе внедрения новых технологий. Мы предлагаем различные способы решения в сфере экономики, в частности сельского хозяйства, а также в проектах типа «умный город» и в вопросах интеграции систем освещения с интернет-технологиями», - заявил Рондолат во вторник в Давосе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Рондолат также выразил заинтересованность в обсуждении с соответствующими структурами Азербайджана возможностей инвестирования в страну.

В свою очередь Алиев подчеркнул важность ускорения текущих проектов в сфере освещения города Баку. В то же время глава государства дал поручение обсуждения с соответствующими госструктурами вопросов увеличения качества освещения в Сумгайыте и в других крупных городах Азербайджана, применения новых технологий, которые позволят экономить электроэнергию, а также внедрение новых технологий освещения в сферу сельского хозяйства.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, SIGNIFY, ТЕХНОЛОГИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]