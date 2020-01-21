Brent подешевела до $64,98 за баррель, WTI колеблется между ростом и снижением

Brent продолжает опускаться во вторник, WTI торгуется между ростом и снижением: рынок оценивает баланс спроса и предложения на фоне ограничения экспорта с Ближнего Востока из-за волнений в Ливии и Ираке.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 во вторник составила $64,98 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $58,52 за баррель.
"Ралли на нефтяном рынке сошло на нет, поскольку инвесторы начали принимать во внимание соотношение спроса и предложения", - отмечает аналитик AvaTrade Наим Аслам.
Ранее стало известно о блокировании экспортных портов в Ливии сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в результате чего добыча нефти в этой стране упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки.
По некоторым данным, Ливия добывает порядка 1,2 млн б/с, что составляет лишь небольшую долю глобального производства нефти, пишет MarketWatch.
"Доля Ливии в глобальной добыче очень небольшая, и в данный момент, проблемой является скорее спрос на нефть, чем ее предложение", - говорит Аслам.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил во вторник, что "мир наводнен нефтью, особенно из США".
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