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Швейцария хотела бы заключить торговое соглашение с США - Трамп

Швейцария нацелена на заключение торгового соглашения с США, заявил во вторник на Всемирном форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп перед встречей с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"У нас великолепные отношения. Мы работаем и над другими вопросами, но сегодня мы в основном будем обсуждать торговлю с Швейцарией. Они хотят соглашения, и мы посмотрим, что мы можем сделать", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

В то же время в сообщении не уточняется, какие положения могло бы включать возможное торговое соглашение.

Ранее во вторник, выступая на форуме, Трамп заявлял, что "американская экономика сейчас - с большим отрывом сильнейшая в мире". Президент также подчеркнул, что видит потенциал для дальнейшего быстрого развития экономики США.

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Тэги: США, ТРАМП, ШВЕЙЦАРИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]