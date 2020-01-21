Швейцария хотела бы заключить торговое соглашение с США - Трамп

Швейцария нацелена на заключение торгового соглашения с США, заявил во вторник на Всемирном форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп перед встречей с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой.
"У нас великолепные отношения. Мы работаем и над другими вопросами, но сегодня мы в основном будем обсуждать торговлю с Швейцарией. Они хотят соглашения, и мы посмотрим, что мы можем сделать", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.
В то же время в сообщении не уточняется, какие положения могло бы включать возможное торговое соглашение.
Ранее во вторник, выступая на форуме, Трамп заявлял, что "американская экономика сейчас - с большим отрывом сильнейшая в мире". Президент также подчеркнул, что видит потенциал для дальнейшего быстрого развития экономики США.
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