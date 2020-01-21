Трамп рассчитывает на удачное обсуждение торгового соглашения между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен выразил надежду на удачное обсуждение торгового соглашения с ЕС.
"Я слышал, Вы - жесткий переговорщик, и это плохая новость для нас, потому что мы собираемся обсудить крупное торговое соглашение. Я надеюсь, мы сможем сделать что-то", - приводят слова Трампа на встрече с фон дер Ляйен корреспонденты пресс-пула Белого дома.
При этом Трамп вновь заявил о важности свободной, честной и взаимной торговли и о том, что США ожидают значительного прогресса в заключении сделки между США и ЕС.
Фон дер Ляйен в свою очередь напомнила о том, что ЕС и США имеют "длительную историю деловых контактов, дружбы, молодежных, научных, культурных контактов".
"Народ США и Европы - добрые друзья, и мы намерены выстраивать именно это. Конечно, у нас есть вопросы для обсуждения, но я рассчитываю на развитие этих отношений", - добавила глава Европейской комиссии.
В свою очередь канцелярия Белого дома сообщила, что на встрече Трамп и фон дер Ляйен обсудили необходимость совместного противостояния мировым вызовам, таким как, "несправедливая практика Китая в сфере торговли", и "отсутствие безопасности в сфере телекоммуникаций и энергетики".
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