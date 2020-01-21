Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл состоит в сговоре с президентом Дональдом Трампом и пытается предвзятым образом организовать в Сенате судебный процесс по импичменту Трампа.

Западные СМИ напоминают, что Шифф является одним из "менеджеров импичмента" от палаты представителей США, которые выступят в качестве прокуроров в Сенате в ходе судебного процесса над Трампом. При этом высказывания Шиффа прозвучали после того, как Макконнелл обнародовал предложения о правилах этого судебного процесса в Сенате.

"Это процесс - для жульнического судебного разбирательства", - заявил Шифф журналистам незадолго до того, как Сенат должен начать обсуждение правила судебного разбирательства.

"Это процесс, которым вы воспользуетесь, если хотите рука об руку, согласованно действовать с президентом, позволить президенту и впредь мешать работе Конгресса и скрывать правду от народа Америки", - отметил конгрессмен.

В конце судебного процесса в Сенате должно пройти голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Сколько именно по времени продлится судебный процесс в Сенате, пока не ясно.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Команда юристов Дональда Трампа, которая будет защищать его на судебном разбирательстве в Сенате, ранее объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.