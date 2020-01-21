Генсек НАТО призвал Европу, РФ и США к совместной работе в сфере контроля над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости совместной работы Европы, России и США в области контроля над вооружениями.
"Нам необходима Северная Америка в диалоге с Россией, поскольку важная составляющая этого диалога касается контроля над вооружениями. И проблема контроля над вооружениями должна включать и США", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.
"Например, распад договора по РСМД - соглашения между США и Россией, но НАТО - это платформа для обсуждения. Договор по СНВ, конечно, двустороннее соглашение между США и Россией, но оно много значит и для европейской безопасности", - отметил генсек НАТО.
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