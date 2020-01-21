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Дальнее зарубежье 21.01.2020 22:33

Генсек НАТО призвал Европу, РФ и США к совместной работе в сфере контроля над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости совместной работы Европы, России и США в области контроля над вооружениями.

"Нам необходима Северная Америка в диалоге с Россией, поскольку важная составляющая этого диалога касается контроля над вооружениями. И проблема контроля над вооружениями должна включать и США", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

"Например, распад договора по РСМД - соглашения между США и Россией, но НАТО - это платформа для обсуждения. Договор по СНВ, конечно, двустороннее соглашение между США и Россией, но оно много значит и для европейской безопасности", - отметил генсек НАТО.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]