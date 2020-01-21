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Регион 21.01.2020 22:58

Столтенберг рассчитывает на улучшение отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за налаживание отношений с Россией.

"Россия - наш сосед, и нам необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

При этом генсек НАТО вновь высказался в защиту подхода альянса в отношениях с Россией, который заключается в сдерживании и диалоге.

"Нет никакого противоречия между сдерживанием и диалогом. Пока мы сильны, пока мы едины, пока мы тверды, мы можем разговаривать с Россией", - сказал он.

"Диалог с Россией - это не показатель слабости, диалог с Россией - это показатель силы", - отметил Столтенберг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]