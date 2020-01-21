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Внешняя политика 21.01.2020 21:56

ВЭФ откроет региональный офис в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде, сообщает сайт главы государства.

В рамках встречи стороны подписали протокол о намерениях, подразумевающий открытие в Азербайджане регионального офиса ВЭФ.

Алиев подчеркнул, что данный шаг является хорошим началом для новой страницы отношений между Азербайджаном и ВЭФ.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЭФ, ОФИС, ПРОТОКОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]