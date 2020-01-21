ВЭФ откроет региональный офис в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде, сообщает сайт главы государства.

В рамках встречи стороны подписали протокол о намерениях, подразумевающий открытие в Азербайджане регионального офиса ВЭФ.

Алиев подчеркнул, что данный шаг является хорошим началом для новой страницы отношений между Азербайджаном и ВЭФ.

А. Мамедов