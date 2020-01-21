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ТЭК 21.01.2020 23:57

ЛУКОЙЛ примет участие в разработке двух месторождений в Азербайджане

Российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" примет участие в разработке перспективных структур "Нахичевань" и "Гошадаш" в Азербайджане.

Данный вопрос был обсужден во вторник в рамках встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым в Давосе, сообщает сайт главы государства.

"Алиев и Алекперов обсудили вопрос участия "ЛУКОЙЛ" в разработке структур "Нахичевань" и "Гошадаш". В ходе встречи было принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективные структуры и сотрудничество между "ЛУКОЙЛ" и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщалось, структура «Гошадаш» расположена в северо-восточной части Апшеронского полуострова, в 15 км от берега. Глубина моря в этом районе колеблется в пределах от 10 до 50 метров. Интерес к разработке данной площади проявляла малазийская Petronas.

Структура «Нахичевань» расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оцениваются в $2 млрд. Прогнозируемые запасы - 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубических метров газа.

Контракт типа PSA на разведку и разработку перспективной структуры Нахичевань был подписан между SOCAR и американской компанией ExxonMobil 1 августа 1997 года. Первая разведочная скважины не выявила запасов углеводородов на структуре и компания отказалась от продолжения разведочных работ на структуре, выплатив компенсацию в размере $18 млн. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская компания ONGC Videsh.

А. Мамедов

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Тэги: ЛУКОЙЛ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]