Президент Азербайджана провел ряд встреч в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает сайт главы государства.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворенность успешным развитием двусторонних дружественных и братских отношений, а также подчеркнули расширение связей во всех сферах.
Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной и других сферах.
Алиев также провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых ЕБРР в Азербайджане и приоритетных для банка сферах. Было отмечено, что ЕБРР обладает хорошими возможностями для расширения своей деятельности, благодаря существующей в Азербайджане благоприятной инвестиционной среде.
А. Мамедов
ЛУКОЙЛ примет участие в разработке двух месторождений в Азербайджане
РФПИ и саудовские компании рассматривают инвестиции в ряд проектов нефтехимии в РФ, в том числе с Газпромом - Дмитриев
В Азербайджане в 2019 году 64% нарушений ПДД зафиксированы с помощью специальной техники слежения – МВД
Число погибших в ДТП в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 13,7% - МВД
В Турции составили рейтинг лучших туроператоров по Анталье в 2019 году
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Столтенберг рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Генсек НАТО призвал Европу, РФ и США к совместной работе в сфере контроля над вооружениями
Один из "менеджеров импичмента" Трампа обвиняет лидера Сената в сговоре с президентом
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе