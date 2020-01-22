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Внешняя политика 22.01.2020 00:19

Президент Азербайджана провел ряд встреч в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворенность успешным развитием двусторонних дружественных и братских отношений, а также подчеркнули расширение связей во всех сферах.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной и других сферах.

Алиев также провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых ЕБРР в Азербайджане и приоритетных для банка сферах. Было отмечено, что ЕБРР обладает хорошими возможностями для расширения своей деятельности, благодаря существующей в Азербайджане благоприятной инвестиционной среде.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]