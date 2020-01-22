Президент Азербайджана провел ряд встреч в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворенность успешным развитием двусторонних дружественных и братских отношений, а также подчеркнули расширение связей во всех сферах.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной и других сферах.

Алиев также провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых ЕБРР в Азербайджане и приоритетных для банка сферах. Было отмечено, что ЕБРР обладает хорошими возможностями для расширения своей деятельности, благодаря существующей в Азербайджане благоприятной инвестиционной среде.

А. Мамедов