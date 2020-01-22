Парламент Армении расширил правоохранительным органам доступ к банковской тайне

Парламент Армении на заседании в среду внес поправки в закон о банковской тайне, расширив доступ правоохранительных органов.
Ранее министерство юстиции Армении сообщало, что поправки необходимы для более эффективной борьбы с коррупцией, а при составлении проекта поправок был учтен скандинавский опыт.
Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил в среду в парламенте, что после принятия закона сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к банковским данным не только подозреваемых или обвиняемых по тем или иным уголовным делам, а также аффилированных с ними лиц без субъектных ограничений.
Правоохранительные органы смогут получить банковскую информацию при соответствующей санкции суда.
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