Парламент Армении расширил правоохранительным органам доступ к банковской тайне

Парламент Армении на заседании в среду внес поправки в закон о банковской тайне, расширив доступ правоохранительных органов.

Ранее министерство юстиции Армении сообщало, что поправки необходимы для более эффективной борьбы с коррупцией, а при составлении проекта поправок был учтен скандинавский опыт.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил в среду в парламенте, что после принятия закона сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к банковским данным не только подозреваемых или обвиняемых по тем или иным уголовным делам, а также аффилированных с ними лиц без субъектных ограничений.

Правоохранительные органы смогут получить банковскую информацию при соответствующей санкции суда.