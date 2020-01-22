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Регион 22.01.2020 12:17

Парламент Армении расширил правоохранительным органам доступ к банковской тайне

Парламент Армении на заседании в среду внес поправки в закон о банковской тайне, расширив доступ правоохранительных органов.

Ранее министерство юстиции Армении сообщало, что поправки необходимы для более эффективной борьбы с коррупцией, а при составлении проекта поправок был учтен скандинавский опыт.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил в среду в парламенте, что после принятия закона сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к банковским данным не только подозреваемых или обвиняемых по тем или иным уголовным делам, а также аффилированных с ними лиц без субъектных ограничений.

Правоохранительные органы смогут получить банковскую информацию при соответствующей санкции суда.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БАНКИ, ТАЙНА, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]