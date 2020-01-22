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Дальнее зарубежье 22.01.2020 12:29

Прокуратура Бразилии предъявила обвинения Vale и TUV SUD в связи с прорывом дамбы в 2019 г

Бразильские прокуроры предъявили обвинения сотрудникам и некоторым руководителям крупнейшего производителя железной руды в мире Vale SA и немецкой компании TUV SUD в связи с прорывом плотины в Бразилии в январе 2019 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Обвинения были выдвинуты против более чем 10 человек, которым, в частности, вменяется убийство. Vale и TUV SUD, проверявшая плотину, также обвиняются в экологических преступлениях.

О предполагаемых обвинениях стало известно в преддверии первой годовщины аварии, в результате которой погибли 270 человек. Спасатели до сих пор ведут поиски тел 11 жертв.

Прорыв дамбы на руднике Corrego do Feijao компании Vale SA в бразильском штате Минас-Жерайс произошел 25 января прошлого года. TUV SUD осуществляла проверку плотины перед аварией и дважды выдала ей сертификат стабильности. WSJ впоследствии сообщала, что сотрудники немецкой компании, а также Vale несколько месяцев знали об опасном состоянии плотины. Они выдали сертификат безопасности, опасаясь потерять контракты с Vale, одним из крупнейших клиентов, передавало издание.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРОКУРАТУРА, РУДНИК, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]