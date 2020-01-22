Прокуратура Бразилии предъявила обвинения Vale и TUV SUD в связи с прорывом дамбы в 2019 г

Бразильские прокуроры предъявили обвинения сотрудникам и некоторым руководителям крупнейшего производителя железной руды в мире Vale SA и немецкой компании TUV SUD в связи с прорывом плотины в Бразилии в январе 2019 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Обвинения были выдвинуты против более чем 10 человек, которым, в частности, вменяется убийство. Vale и TUV SUD, проверявшая плотину, также обвиняются в экологических преступлениях.

О предполагаемых обвинениях стало известно в преддверии первой годовщины аварии, в результате которой погибли 270 человек. Спасатели до сих пор ведут поиски тел 11 жертв.

Прорыв дамбы на руднике Corrego do Feijao компании Vale SA в бразильском штате Минас-Жерайс произошел 25 января прошлого года. TUV SUD осуществляла проверку плотины перед аварией и дважды выдала ей сертификат стабильности. WSJ впоследствии сообщала, что сотрудники немецкой компании, а также Vale несколько месяцев знали об опасном состоянии плотины. Они выдали сертификат безопасности, опасаясь потерять контракты с Vale, одним из крупнейших клиентов, передавало издание.