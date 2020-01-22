У руководителя аппарата правительства РФ будет 11 заместителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ.
В соответствии с документом, опубликованным на сайте кабинета министров, предельная численность работников аппарата составит 1545 единиц.
Премьер разрешил руководителю аппарата иметь 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя руководителя аппарата правительства, руководителя протокола председателя правительства РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ.
Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата, а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.
Кроме того, Григоренко поручено обеспечить предоставление работникам аппарата правительства, высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ.
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