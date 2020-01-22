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СНГ 22.01.2020 13:05

У руководителя аппарата правительства РФ будет 11 заместителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте кабинета министров, предельная численность работников аппарата составит 1545 единиц.

Премьер разрешил руководителю аппарата иметь 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя руководителя аппарата правительства, руководителя протокола председателя правительства РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата, а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.

Кроме того, Григоренко поручено обеспечить предоставление работникам аппарата правительства, высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, АППАРАТ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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