В МИД Израиля обозначили приоритеты в диалоге с РФ в преддверии визита Путина

Иранская ядерная программа и вывод проиранских сил из Сирии - приоритетные темы в диалоге Израиля и России, заявил глава израильского МИД и министр по делам разведки Исраэль Кац в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина.

"Прежде всего, мы рады приветствовать президента Владимира Путина в Израиле и очень ценим его личный вклад в дружественные отношения, которые сложились между нашими странами. Частые визиты Биньямина Нетаньяху в Россию в последние годы касаются, прежде всего, вопросов обеспечения безопасности Государства Израиль и наших граждан", - заявил Кац в интервью, которое опубликовано в среду в газете "Коммерсант" в канун визита президента РФ в Израиль.

"Поэтому приоритетные направления в диалоге с Россией - сдерживание иранской ядерной программы, а также вывод иранских и проиранских сил из Сирии, прекращение поставок оружия из Сирии и Ирана ливанскому движению "Хезболла", - сказал израильский министр.

Израиль, по его словам, занимается продвижением сотрудничества в различных отраслях на двухстороннем уровне, особенно в сфере экономики и культуры.

"Накануне визита президента Путина в Иерусалиме пройдет встреча межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которой будут обсуждаться дополнительные шаги по развитию экономических связей между нашими странами", - сообщил Кац.

Путин, как ожидается, посетит Израиль 23 января и встретится с Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.